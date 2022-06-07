НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Источник:
Sibnet.ru
286 7
Фото: Yves Tennevin (User:Esby) / CC BY-SA 3.0

Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск, карточка с данными писателя появилась в базе розыска МВД.

В своем телеграм-канале писатель объяснил, почему его объявили в розыск. По словам Глуховского, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России за пост в одной из социальных сетей.

Дмитрий Глуховский — писатель-фантаст, сценарист и журналист. Читателям он знаком по бестселлеру «Метро-2033». Также он написал романы «Метро 2034», «Метро 2035», «Будущее» и «Текст».

Глуховский также лауреат кинопремии «Ника» за «Лучшую сценарную работу» (фильм «Текст»). По данным СМИ, сейчас писатель находится за границей.

Еще по теме
Логотипы известных брендов изобразили в средневековом стиле
Художник Слонов показал супергероя ПопКорнМэна
«Лебединое озеро» стало украинским балетом в Португалии
«Преступления» НАТО переберутся в Читу
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Что такое Tor и почему браузер не нравится Роскомнадзору
Обсуждение (7)
Картина дня
Путин признал риск сильного спада производства
«Авито» запустил сервис для онлайн-бронирования жилья
Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск
Apple представила новую iOS 16
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
94
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
53
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
40
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
37
Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине