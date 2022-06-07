Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск, карточка с данными писателя появилась в базе розыска МВД.

В своем телеграм-канале писатель объяснил, почему его объявили в розыск. По словам Глуховского, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России за пост в одной из социальных сетей.

Дмитрий Глуховский — писатель-фантаст, сценарист и журналист. Читателям он знаком по бестселлеру «Метро-2033». Также он написал романы «Метро 2034», «Метро 2035», «Будущее» и «Текст».

Глуховский также лауреат кинопремии «Ника» за «Лучшую сценарную работу» (фильм «Текст»). По данным СМИ, сейчас писатель находится за границей.