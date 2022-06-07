Лоза перечислил хороших музыкантов российского шоу-бизнеса

Певец и композитор Юрий Лоза дал определение качественной музыке и перечислил продюсеров, которые делаю хорошие песни.

По мнению Лозы, в российском шоу-бизнесе преуспели Константин Меладзе, Виктор Дробыш, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко. Они в свое время написали хорошие песни. Среди авторов-исполнителей он также выделил творчество Трофима и Олега Митяева.

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«Главное, чтобы в ней была мелодическая, гармоническая основа. Поэтому хорошая или плохая музыка для меня лично определяется наличием в ней красивой мелодии, красивого аккомпанемента, а, если это русская музыка, то еще и толкового текста», — сказал Юрий Лоза в интервью «Алена, блин!»

Творчество современных музыкантов Лоза всерьез не воспринимает. Например, Моргенштерн для него — не профессионал.

«Биты берутся в интернете <…>, подставляете к нему вторую дорожку — бас. Все. Вы создали трек. Если вы сверху еще крякнете что-нибудь, вякнете, запоете», — оценил работу современных артистов Лоза.