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Гимн России предложили переписать

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Текст гимна России должен быть написан коллективно, слова не должны в нем звучать от первого лица, считает певец и композитор Юрий Лоза.

«Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, но без личного авторства. Как коллективное авторство, чтобы потом никто не стучал себя в грудь: "Это я придумал"», — цитирует РИА Новости Лозу.

По словам музыканта, настоящий гимн страны слишком декларативен и в нем много описательных моментов. А новый гимн «должен идти от сердца».

Музыкальная и текстовая основа государственного гимна России была позаимствована из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Автором текста современного гимна также стал Михалков.

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Топ комментариев

pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый

pkv84

Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...

Алекс555

Да и правят другие,а не поставленный директор.

Asd10

Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)