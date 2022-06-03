Гимн России предложили переписать

Текст гимна России должен быть написан коллективно, слова не должны в нем звучать от первого лица, считает певец и композитор Юрий Лоза.

«Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, но без личного авторства. Как коллективное авторство, чтобы потом никто не стучал себя в грудь: "Это я придумал"», — цитирует РИА Новости Лозу.

По словам музыканта, настоящий гимн страны слишком декларативен и в нем много описательных моментов. А новый гимн «должен идти от сердца».

Музыкальная и текстовая основа государственного гимна России была позаимствована из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Автором текста современного гимна также стал Михалков.