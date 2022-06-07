Логотипы известных брендов изобразили в средневековом стиле

Дизайнер Илья Сталлоне известен переосмыслением логотипов известных брендов в готическом средневековом стиле. Он выпустил новую серию картинок, показав, как бы выглядели популярные марки несколько столетий назад.
В свежих публикациях Сталлоне показал логотипы музыкального сервиса Spotify, автомобиля Mercedes-Benz, спортивного бренда Adidas.
Ранее в коллекции изображений дизайнера можно было найти логотипы популярных социальных сетей, ресторанов и сетей быстрого питания, марки одежды.
Каждый логотип сохраняет оригинальные формы, но за счет художественного вымысла приобретает дополнительный смысл.
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