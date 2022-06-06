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Центробанк понизил курсы доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил на 7 июня 2022 года официальный курс доллара на уровне 61,10 рубля, что на 85,65 копейки ниже предыдущего показателя, следует из сообщения регулятора.

В свою очередь, официальный курс евро составил 64,86 рубля, это на 1 рубль 5,22 копейки ниже усредненного показателя на торгах Московской биржи в пятницу.

Сейчас в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Эксперты указывают, что для экономики нужен сбалансированный курс национальной валюты, выгодный как для импортеров, так и для экспортеров. Таким образом, рубль не должен быть «дорогим» или «дешевым» по отношению к доллару и евро.

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