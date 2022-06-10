Лечение гипнозом: реальность или миф

Гипноз для многих ассоциируется с развлекательным кино или сеансом у старой цыганки. Но в реальности этим методом людей лечат психотерапевты и гипнологи. Как работает гипноз, кто имеет право его применять и каких пациентов он способен излечить?

Гипноз — одно из природных состояний мозга человека, которое позволяет некоторое время сохранять неподвижность или оцепенение и при этом находиться в бодрствовании. Во время состояния транса резко повышается внушаемость.

Вопреки распространенным заблуждениям, состояние гипноза не может быть вызвано против воли и требует полного доверия пациента гипнологу. Наличие специалиста не обязательно — при определенных навыках человек может загипнотизировать себя сам.

Как работает гипноз

Основной метод гипноза заключается в сужении фокуса внимания пациента непосредственно на голосе или любом предмете с бесконтрольным подчинением гипнологу, в результате человек впадает в транс.

Гипнотерапия в настоящее время успешно применятся специалистами для лечения фобий, наркомании, кожных заболеваний, изменения привычек, похудения и релаксации.

Например, для избавления от последствий травмирующей ситуации человека вводят в транс, где история «переписывается» заново. Чаще всего в нее вводятся новые персонажи и впечатления, что становится отправной точкой для исцеления пациента, рассказала Sibnet.ru гипнокоуч и специалист по психопограммированию Анастасия Сарапина.

Специалисты различают суггестивный (основанной на конкретных внушениях) и регрессивный гипноз (возвращение к прошлому в памяти пациента), а также директивный (пациент строго выполняет слова гипнолога) и эриксоновский (мягкий, убеждающий метод).

После выхода из гипнотического состояния у пациента с психотравмой появляется новый опыт с уже сформировавшимися положительными триггерами и позитивным воздействием на его восприятие и память.

Зачем используют гипноз

«Регрессивный гипноз можно применять при лечении травм, фобий, зависимостей разного рода, депрессивных расстройств. Также для похудения, при расстройстве сна, неврозах, панических атаках, энурезе и для облегчения физической боли или послеоперационных состояний», — отметил гипнотерапевт Дмитрий Палатник.

По его словам, если просто работать с травмой на сознательном уровне, понадобится очень много времени для решения проблемы. И всегда есть риск, что критическое сознание не пропустит специалиста и пациента на более глубокий уровень для позитивных изменений.

«В гипнозе мы имеем возможность воздействовать на эти убеждения, которые, казалось бы, уже недоступны. Сознанием можно смотреть на вещи и убеждения, а на уровне бессознательного их можно именно менять», — добавил эксперт.

Клинический психолог и гипнолог Надежда Медведева привела удачный пример работы с пациентом с помощью гипноза. Мужчина попросил помочь ему избавиться от никотиновой зависимости.

Как у многих курильщиков, сигаретная зависимость у него была связана со свободой. А также с такими понятиями, как «расслабление», «общение» или «удовольствие». В мозге центр этих потребностей связан с сигаретами. Задача гипнолога в трансе «затереть» этот путь и создать новую нейронную связь.

«Мы создавали новые связки "свобода – это самому решать, когда курить, а когда нет". На деле это создание моста между свободой и альтернативой сигаретам (достижения, спорт, секс), а сигареты – это отвращение», — рассказала Sibnet.ru Медведева. По ее словам, после нескольких сеансов мужчина бросил курить.

Опасен ли гипноз для пациента

Гипнотерапевты считают, что гипноз не опасен, если его проводит специалист. Это один из инструментов психологов и психотерапевтов, которые помогают клиентам решить конкретные проблемы, у них нет задачи внушить что-то опасное.

При этом для врачебных сеансов гипноза есть медицинские противопоказания — это психозы в стадии обострения симптомов, беременность, а также эпилепсия.

В начале сеанса гипнолог всегда спрашивает у пациента, готов ли он к терапии и согласен ли он на воздействие. Только после получения положительного ответа начинается гипнотерапия.

Все ли поддаются гипнозу

«В какой-то степени все поддаются гипнозу, так это трансовое состояние естественно для организма. Представьте, вы занимаетесь каким-то монотонным трудом, смотрите в окно на проплывающий пейзаж, то ваше внимание постепенно сужается, отключая всех внутренних критиков и расслабляется», — описала естественный транс Сарапина.

По оценке клинического психолога и гипнотерапевта Алексея Шестакова, в состояние глубокого гипноза способны войти не более 10-15% людей. При этом совершенно не поддаются гипнозу лица с тяжелыми психическими заболеваниями.

Большинство людей способны испытывать состояние гипноза средней степени. Оставшиеся 5-10% низкогипнабельны, они могут испытывать только состояние легкого гипноза, которое внешне напоминает небольшую сонливость.

Кто может стать гипнологом

Официально применять гипноз в своей практике могут врачи-психиатры, клинические психологи, психотерапевты, прошедшие обучение методу гипноза и получившие соответствующий документ, отметил Шестаков. При этом официально в российском законодательстве нет отдельной специальности «гипнотерапевт».

Сейчас обучиться работе гипнотизера можно в различных учреждениях дополнительного образования для психологов, а также у некоторых ведущих специалистов в области гипнотерапии. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете врачи-психотерапевты могут пройти дополнительное обучение по курсу «Эриксоновский гипноз».

Можно ли самому ввести себя в гипноз

По мнению Шестакова, самостоятельно можно войти в легкую стадию гипноза. Для этого не потребуется каких-либо знаний или умений. Чтобы войти в глубокий транс, нужен специалист.

«Он постепенно, с помощью специальных методов введет вас в это состояние, сами вы, даже зная эти методы этого сделать не сможете, так как невозможно одновременно погружаться в управляемое состояние (пусть и относительно) и при этом управлять этим процессом», — отметил он.

Анастасия Сарапина поделилась простым методом введения себя в легкое трансовое состояние. Для этого необходимо выбрать точку на стене напротив, сосредоточиться на ней и отложить все мысли и ощущения, кроме размышлений об этой точке.

«Затем, когда вы почувствуете, что все посторонние шумы и отвлекающие внимание факторы исчезли, произнесите заранее подготовленную фразу или выражение, которое вы хотите внушить себе», — уточнила собеседница.

Например, можно сказать: «На это неделе я каждый день выпиваю по восемь стаканов чистой воды». Повторив эту фразу несколько раз, надо отпустить внимание и затем наблюдать за своим поведением, отметила специалист. Если все прошло удачно, результат внедрения этой мысли в подсознание обязательно удивит человека.