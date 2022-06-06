Уроженец Омска, актер Олег Гаас исполнил главную роль в
сериале «Регби». Премьера спортивной драмы состоится 20 июня на СТС, сообщила пресс-служба канала.
По сюжету сериала чемпионка России по спортивной гимнастике
Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не
представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби.
В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег
Гаас), который по вечерам вынужден драться на ринге. Честный,
бескомпромиссный и жестокий мир регби помогает героям найти дорогу к себе.
Перед съемками спортивной драмы Гаас и другие актеры
несколько месяцев тренировались на базе Академии регби-клуба ЦСКА.
«Я ходил в бассейн и зал, качался, чтобы стать похожим на
регбиста, потому что в кадре нужна правда. У нас были две или три регбийные
тренировки в неделю. Занимались на улице до десяти вечера, и неважно, ливень
или жара. Но мне понравилась игра, потому что это настоящий мужской спорт для
викингов», — цитирует пресс-служба СТС омского актера.
Кроме омича в съемках также принимали участие
профессиональные спортсмены, в числе которых красноярские регбистки Александра
Ефанова и Вероника Печенкина — игроки команды «Енисей-СТМ» и члены женской
сборной России по регби.
Сериал «Регби» будет выходить на канале СТС с 20 июня в
22.00.
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