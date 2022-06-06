Уроженец Омска, актер Олег Гаас исполнил главную роль в сериале «Регби». Премьера спортивной драмы состоится 20 июня на СТС, сообщила пресс-служба канала.

По сюжету сериала чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби.

В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег Гаас), который по вечерам вынужден драться на ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби помогает героям найти дорогу к себе.

Перед съемками спортивной драмы Гаас и другие актеры несколько месяцев тренировались на базе Академии регби-клуба ЦСКА.

«Я ходил в бассейн и зал, качался, чтобы стать похожим на регбиста, потому что в кадре нужна правда. У нас были две или три регбийные тренировки в неделю. Занимались на улице до десяти вечера, и неважно, ливень или жара. Но мне понравилась игра, потому что это настоящий мужской спорт для викингов», — цитирует пресс-служба СТС омского актера.

Кроме омича в съемках также принимали участие профессиональные спортсмены, в числе которых красноярские регбистки Александра Ефанова и Вероника Печенкина — игроки команды «Енисей-СТМ» и члены женской сборной России по регби.

Сериал «Регби» будет выходить на канале СТС с 20 июня в 22.00.