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Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ может отказаться от использования английского языка на производстве автомобилей. По данным инсайдеров, этим недоволен новый президент Максим Соколов.

«При ознакомлении с моделями и соответствующими пояснениями и плакатами новый президент выразил неудовольствие, что практически все тексты выполнены на английском языке», — пишут инсайдеры в паблике Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» о визите Соколова в центр инжиниринга.

Поэтому намечен переход в документообороте, спецификации, рабочей переписке, обозначении мест хранения комплектующих и материалов и так далее исключительно на русском языке.

В комментариях один из пользователей отметил, что вся важная документация на заводе велась на английском, а вазовские начальники изучали язык, причем с упором на термины, встречающиеся в автомобилестроении.

Сейчас все модели АвтоВАЗа используют латиницу, например, Niva Legend, а не «Нива».

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