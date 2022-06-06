Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России

Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — цитирует ТАСС Яблоньский.

По его словам, необходимы эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности.

Польша считает, что помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе. «Работа в этом направлении уже ведется», — указал замминистра.

Яблоньский признал, что европейские страны обходят санкции. «Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в "Газпромбанке", чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», — отметил он.

ЕС в пятницу, 3 июня принял шестой пакет санкций, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц.