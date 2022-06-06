НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России

Источник:
ТАСС
205 1
Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — цитирует ТАСС Яблоньский.

По его словам, необходимы эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности.

Польша считает, что помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе. «Работа в этом направлении уже ведется», — указал замминистра.

Яблоньский признал, что европейские страны обходят санкции. «Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в "Газпромбанке", чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», — отметил он.

ЕС в пятницу, 3 июня принял шестой пакет санкций, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц.

Еще по теме
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
Спикер парламента Венгрии заметил у Зеленского проблемы с психикой
Большинство россиян высказалось в поддержку спецоперации на Украине
Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из‑за успехов России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (1)
Картина дня
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
Путин назвал цель поставок Западом оружия Украине
День России подарит длинные выходые
Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
93
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
64
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
52
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
36
Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине