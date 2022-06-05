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Россиян освободят от наказаний за параллельный импорт

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российские граждане и компании не будут привлекаться к административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности при параллельном импорте, такой законопроект поддержал комитет Госдумы по экономической политике.

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов объяснил, что устранит правовую неопределенность. Так, использование результатов интеллектуальной деятельности (в виде товаров) и средств индивидуализации, которыми они маркированы, при параллельном импорте не будет считаться нарушением закона.

«Документ позволит защитить лиц, которые будут ввозить товары по этой схеме, от уголовной и административной ответственности. Сейчас таких дел в стране нет, поэтому мы просто хотим внести ясность», — сказал Торосов «Российской газете».

Нововведение позволит поставлять и продавать в России законно произведенные зарубежные товары любым поставщикам, а не только официальным дилерам и дистрибьюторам.

Минпромторг ранее утвердил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Всего список содержит 56 пунктов. Среди них, в частности, звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, музыкальные инструменты

А списке есть бытовая техника (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips), косметические компоненты, одежда и обувь, а также автомобили (Bentley, Cadillac, Land Rover, Jaguar и другие) и запчасти к ним (в том числе шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone).

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Жизнь #Законы #Торговля
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