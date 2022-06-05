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Экс‑полицейский из Иркутска получил шесть лет колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Иркутске приговорил к шести годам лишения свободы экс-заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) межмуниципального управления МВД, говорится с сообщении следственного управления СК РФ по Иркутской области.

«Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. <…> Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2018 году мужчина, работая заместителем начальника ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское», ввел в заблуждение адвоката одного из задержанных и сообщил ему, что необходимо передать 1  миллион рублей якобы другому полицейскому.

Он пояснил, что это единственный способ избежать уголовного преследования подзащитного, уточнили в СУ СК. В этот же день адвокат передал 1 миллиона 250 тысяч рублей, часть из которых предназначалась самому заместителю начальника ОЭБиПК в качестве вознаграждения за посредничество, говорится в сообщении.

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ЧП #Криминал #Иркутск
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