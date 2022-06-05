Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО

Президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе отечественных систем ПВО против вооружений, которые поставляются на Украину западными странами.

«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия-1». Этот фрагмент был опубликован накануне. В нем пока не уточняется, о каких именно западных вооружениях идет речь.

США накануне выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».