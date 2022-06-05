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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО

Источник:
«Россия-1»
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Президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе отечественных систем ПВО против вооружений, которые поставляются на Украину западными странами.

«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия-1». Этот фрагмент был опубликован накануне. В нем пока не уточняется, о каких именно западных вооружениях идет речь.

США накануне выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие #Армия #Конфликты
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