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Воздушных дебоширов утихомирят спецсредствами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экипажам самолетов разрешили использовать специальные средства сдерживания, чтобы обезвредить пассажиров, которые хулиганят на борту. Соответствующие поправки в Воздушный кодек вступили в силу 5 июня.

Теперь командиры воздушного судна смогут отдавать распоряжения о пресечении действий лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета и отказываются подчиняться распоряжениям экипажа.

Согласно поправкам, при пресечении противоправных действий на борту членам экипажа разрешено использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни, они вошли в перечень спецсредств.

Экипаж после нейтрализации дебошира будет наблюдать за нарушителем порядка до завершения полета. После приземления его выведут из самолета сотрудники правоохранительных органов.

Что грозит воздушным дебоширам

Действия дебоширов могут квалифицировать по целому ряду статей УК и КоАП. Например, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предусмотрены штрафы или административный арест до 15 суток.

Хулиганство на транспорте общего пользования может закончиться уголовным наказанием — по статьям 213 и 267.1 УК РФ такому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, авиакомпании обычно ведут черные списки нарушителей. Пассажирам из этого списка могут отказать в воздушной перевозке по статье 107.1 Воздушного кодекса РФ.

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