Как получить кешбэк за детский отдых в 2022 году

Ростуризм возобновил в 2022 году программу кешбэка за детский отдых — родители снова смогут вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря. Как это сделать?

Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно с 1 мая по 31 августа 2022 года. Ограничений по возрасту детей для покупки путевки нет. Минимальная продолжительность поездки — одна лагерная смена, после этого можно претендовать на частичный возврат денег.

Как правильно оплатить путевку

Чтобы получить кешбэк, оплачивать детских отдых нужно только банковской картой «Мир». Карты других платежных систем в программе не участвуют. Если карты нет, следует оформить ее в одном из банков, а затем зарегистрировать на сайте программы лояльности платежной системы «Мир».

Если родители покупают летом сразу несколько путевок для ребенка, то по каждой возможен возврат кешбэка. Единственный нюанс — требуется оплачивать каждую путевку отдельно.

Кешбэк вернется на ту же карту, с которой платили за путевку в срок до пяти рабочих дней с момента поступления информации о платеже. При этом карта не обязательно должна принадлежать маме или папе — деньги в любом случае вернут.

Максимальная сумма кешбэка составит 50% от стоимости путевки, однако не более 20 тысяч рублей. Например, если родители купят ребенку путевку за 60 тысяч, кешбэк составит 20 тысяч рублей. При стоимости отдыха в 30 тысяч на карту вернется 15 тысяч рублей.

Льготники сохраняют право на кешбэк, но только с той части, которая уплачена своими деньгами. Если путевка стоила 30 тысяч, а родители заплатили 15 тысяч, то сумма возврата составит 7,5 тысячи рублей.

Если родитель неожиданно решил сдать путевку, а кешбэк уже получен, то эти деньги будет необходимо вернуть государству. В том случае, если возврат стоимости был частичным, соответствующая часть кешбэка также подлежит возврату.

Какие лагеря участвуют в программе

Поучаствовать в акции пригласили все стационарные государственные и коммерческие лагеря в разных регионах страны, однако программа добровольная, поэтому для возврата денег нужно убедиться, что учреждение есть на сайте мирпутешествий.рф, который содержит полный список партнеров.

Кешбэк полагается за путевки в стационарные лагеря круглосуточного пребывания — государственные или коммерческие. В акции не участвуют палаточные, городские лагеря и лагеря дневного пребывания, а также походы, экспедиции, экскурсионные поездки с классом или родителями.

В прошлом сезоне программой воспользовались 420 тысяч семей. В этом году плановая цифра — 450 тысяч.

Никаких ограничений по географии нет — кешбэк можно получить за путевки в лагеря в самых разных регионах России, от Крыма до Дальнего Востока.

При выборе путевки на сайте лагеря следует обязательно убедиться, что он является участником программы. На сайте туроператора или агрегатора необходимо проверить, участвует ли выбранная путевка в программе детского кешбэка.