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Американцам разрешили получать российские пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций трансакции, связанные с выплатами пенсий американцам, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Пенсионного фонда России, по состоянию на 2020 год российские пенсии в США получали примерно 21 тысяча человек. После введенных в отношении России ограничений ПФР не смог перевести им деньги.

Необходимые для обработки пенсионных выплат лицам из США операции разрешаются со 2 июня 2022 года. При этом по-прежнему запрещены трансакции с участием любого лица, попавшего под санкции США.

Также запрещено открывать или вести корреспондентский или расчетный счет от имени любой попавшей под ограничения организации, списывать средства со счетов Банка России, ФНБ или российского Минфина.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?

Alhazred

Какой-то американский бывший военный вякнул про это. Еще в прошлом году если не ошибаюсь. Ну а теперь...

Asd10

Для тебя 100 соплеменников семечки? Победители, че...

Asd10

Кто то минуснул... Интересно, кто это мог быть?)))