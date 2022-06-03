Американцам разрешили получать российские пенсии

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций трансакции, связанные с выплатами пенсий американцам, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Пенсионного фонда России, по состоянию на 2020 год российские пенсии в США получали примерно 21 тысяча человек. После введенных в отношении России ограничений ПФР не смог перевести им деньги.

Необходимые для обработки пенсионных выплат лицам из США операции разрешаются со 2 июня 2022 года. При этом по-прежнему запрещены трансакции с участием любого лица, попавшего под санкции США.

Также запрещено открывать или вести корреспондентский или расчетный счет от имени любой попавшей под ограничения организации, списывать средства со счетов Банка России, ФНБ или российского Минфина.