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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ назвал дату возобновления выпуска Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Racer / CC BY-SA 4.0

АвтоВАЗ собирается возобновить выпуск моделей Lada Granta в течение следующей недели, сообщила компания.

Компания начнет производство после двухмесячного простоя. В рамках подготовки к перезапуску линии Granta (СКП Kalina) в пятницу стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски, цитирует «Интерфакс» пресс-службу АвтоВАЗа.

Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня. Также возобновлена работа других подразделений компании (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика и др.), которые обеспечивают производство Granta.

На упрощенных версиях Lada Granta, по данным источников, не будет ABS, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. Стоимость такого авто составит не менее 600 тысяч рублей.

Тема: Русские машины
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