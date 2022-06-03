Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине

Российским силам за 100 дней спецоперации на Украине удалось освободить множество населенных пунктов, добиться определенных результатов в защите населения Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Операция имеет своей основной главной целью — защиту людей в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В план обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты», — цитирует РБК Пескова.
По его словам, за это время от «пронацистски настроенных сил ВС Украины и нацистских сил» освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людей вернуться к мирной жизни.
«Эта работа будет продолжаться до тех пор, как цели СВО будут достигнуты. <...> Каждый день ведения СВО добавляет новый опыт, и, конечно, он используется в ходе продолжения этой операции», — отметил Песков.
Путин объявил о начале военной операции на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства.
mosquito__2010Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?
Asd10Петра по делам Великим назвали. Просмотрим, каких делов Путин наделает...))
ponhik78Они это уже поняли. Поток иностранных добровольцев в ВСУ упал практически до нуля. А те кто уже там стараются...
Asd10Коготок увяз, всей птичке пропасть... А анекдот про воробья и помогшую ему лошадь слыхал???))