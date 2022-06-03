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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине

Источник:
РБК
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Фото: Sibnet.ru

Российским силам за 100 дней спецоперации на Украине удалось освободить множество населенных пунктов, добиться определенных результатов в защите населения Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Операция имеет своей основной главной целью — защиту людей в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В план обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, за это время от «пронацистски настроенных сил ВС Украины и нацистских сил» освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людей вернуться к мирной жизни.

«Эта работа будет продолжаться до тех пор, как цели СВО будут достигнуты. <...> Каждый день ведения СВО добавляет новый опыт, и, конечно, он используется в ходе продолжения этой операции», — отметил Песков.

Путин объявил о начале военной операции на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

mosquito__2010

Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?

Asd10

Петра по делам Великим назвали. Просмотрим, каких делов Путин наделает...))

ponhik78

Они это уже поняли. Поток иностранных добровольцев в ВСУ упал практически до нуля. А те кто уже там стараются...

Asd10

Коготок увяз, всей птичке пропасть... А анекдот про воробья и помогшую ему лошадь слыхал???))