Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине

Российским силам за 100 дней спецоперации на Украине удалось освободить множество населенных пунктов, добиться определенных результатов в защите населения Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Операция имеет своей основной главной целью — защиту людей в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В план обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, за это время от «пронацистски настроенных сил ВС Украины и нацистских сил» освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людей вернуться к мирной жизни.

«Эта работа будет продолжаться до тех пор, как цели СВО будут достигнуты. <...> Каждый день ведения СВО добавляет новый опыт, и, конечно, он используется в ходе продолжения этой операции», — отметил Песков.

Путин объявил о начале военной операции на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства.