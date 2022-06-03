Первые в России экологичные рельсы выпустили в Кузбассе

Первые в России рельсы из стали с низким уровнем углеродного следа выпустили на заводе «ЕВРАЗ ЗСМК», сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Уровень углеродного следа в новых рельсах в четыре раза меньше, чем при традиционном способе выплавки. Этого удалось достичь благодаря внедрению электрометаллургического способа производства, использования возобновляемой энергетики и оптимальной технологии с увеличением доли металлолома в шихте.

Первая партия была выпущена в объеме около 5 тысяч тонн. Это рельсы в 100-метровом и 25-метровом исполнении. В планах предприятия применять новую технологию и при выпуске рельсов других категорий. Пилотная партия уже поставлена «Российским железным дорогам».

«ЕВРАЗ ЗСМК», расположенный в Новокузнецке, входит в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Также завод выпускает желобчатые трамвайные рельсы «Феникс». По ним ездят трамваи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Екатеринбурге, Краснодаре, Ставрополе и других городах России.