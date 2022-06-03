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Финал двойного «Холостяка» состоится на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Финальная серия «Холостяка» выйдет на ТНТ в субботу, 4 июня. Герои сделают окончательный выбор между двумя девушками, оставшимися в проекте.

В заключительном выпуске сезона главные герои провели сразу четыре свидания с девушками. Димаш Адилет встретился с Софьей Солманидиной и Ариной Перевертень, Александр Гранков — с Мариной Хрипиной и Яной Сапетой.

Для Марины Александр Гранков приготовил поездку в горы, прогулку на фуникулере и покорение заснеженной вершины. Полюбоваться горными вершинами также отправились Димаш Адилет и Соня Солманидина, они устроили пикник под облаками.

В свидание с Ариной Перевертень Димаш добавил экстрима с поездкой на байке и стрельбой в тире. Яна Сапета и Саша Гранков выбрали более спокойный досуг и прогулялись по ночным турецким улочкам.

Перед финалом у Саши и Димаша состоялся откровенный разговор, из которого стало понятно, что последний выбор им сделать очень сложно. Выпуск, где определятся пары «Холостяка» покажут в субботу, 4 июня, в 23.00 на ТНТ.

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