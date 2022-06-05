Нарколог посоветовал самый безопасный в жару алкоголь

Белое сухое вино из всех алкогольных напитков лучше подойдет в жаркую погоду, а вообще в таких условиях предпочтительны безалкогольные напитки, посоветовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино. Если жарко, лучше разбавить водой напополам, добавить туда можно лимон, это прекрасное средство для утоления жажды, более легкого переноса жары, возмещения водного баланса, и туда же еще входят всякие микроэлементы, поэтому еще и восполнение солевого баланса», — сказал Брюн в интервью РИА Новости.

Он также назвал мифом представление о том, что холодный алкогольный напиток будет менее вредным или будет медленнее всасываться — как только нагреется до 36 градусов, он станет обычным ядовитым веществом.

«Это чисто органолептическое удовольствие — холодный напиток в жару воспринимается нашей ротовой полостью, вкусовыми сосочками, как сейчас любят говорить в рекламе, как более приятный», — уточнил нарколог.