Подсчитано, сколько квадратов можно купить на маткапитал

Сумма материнского капитала в 693,1 тысячи рублей позволяет приобрести в среднем 7,5 квадратных метра на вторичном рынке крупных российских городов, сообщается в исследовании сервиса объявлений ЦИАН.
В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге маткапитала хватит только на 2,3-3,3 квадратных метра, приводит РБК данные ЦИАН. В Астрахани, Тольятти, Оренбурге и Челябинске субсидии хватит на небольшую комнату (10,2-10,8 квадратных метра). Причем 10,8 «квадрата» — это максимальный предел доступной площади в крупных городах.
В Новосибирске на эту сумму можно приобрести 6,48 квадратных метра, в Иркутске — 6,54, в Томске — 7,26, в Красноярске — 7,25, в Барнауле — 7,75, в Кемерове — 8,23, в Омске — 8,10.
Условная площадь, которую можно купить на маткапитал, постепенно сокращается, отмечают аналитики. В 2021 году на вторичном рынке этой суммы хватало на 8,8 квадратных метров. Максимальная площадь тогда составляла 13 «квадратов».
По оценке ЦИАН, в 2022 году количество доступных на маткапитал квадратных метров снизилось до минимальных значений за последние пять лет, а самый выгодный момент для покупки был в 2020 году — еще до активного роста цен, но уже после повышения размера маткапитала.
pepelmetalПо планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый
pkv84Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...
Алекс555Да и правят другие,а не поставленный директор.
Asd10Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)