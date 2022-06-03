Подсчитано, сколько квадратов можно купить на маткапитал

Сумма материнского капитала в 693,1 тысячи рублей позволяет приобрести в среднем 7,5 квадратных метра на вторичном рынке крупных российских городов, сообщается в исследовании сервиса объявлений ЦИАН.

В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге маткапитала хватит только на 2,3-3,3 квадратных метра, приводит РБК данные ЦИАН. В Астрахани, Тольятти, Оренбурге и Челябинске субсидии хватит на небольшую комнату (10,2-10,8 квадратных метра). Причем 10,8 «квадрата» — это максимальный предел доступной площади в крупных городах.

В Новосибирске на эту сумму можно приобрести 6,48 квадратных метра, в Иркутске — 6,54, в Томске — 7,26, в Красноярске — 7,25, в Барнауле — 7,75, в Кемерове — 8,23, в Омске — 8,10.

Условная площадь, которую можно купить на маткапитал, постепенно сокращается, отмечают аналитики. В 2021 году на вторичном рынке этой суммы хватало на 8,8 квадратных метров. Максимальная площадь тогда составляла 13 «квадратов».

По оценке ЦИАН, в 2022 году количество доступных на маткапитал квадратных метров снизилось до минимальных значений за последние пять лет, а самый выгодный момент для покупки был в 2020 году — еще до активного роста цен, но уже после повышения размера маткапитала.