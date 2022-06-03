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Заморозки ожидаются в Новосибирске в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заморозки в ночные часы ожидаются в Новосибирске в выходные, днем будут моросящие дожди, сообщила журналистам начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Южные районы Сибири беззащитны для воздуха с Северного Ледовитого океана. К концу первой декады гребень тепла с европейской части России начнет смещаться на восток, переваливая Урал, и распространяясь в южные районы Сибири», — сказала Лапчик.

По ее словам, в субботу и воскресенье в Новосибирске будут ночные температуры составлять 4-6 градусов тепла, возможны, заморозки в пригороде до минус 2 градусов. Днем будет 12-14 градусов.

«Из-за тыловой облачности за холодным фронтом осадки будут не большие, скорее моросящие дожди, как осенью», — сказала синоптик. Она отметила, что на следующей неделе погода улучшится.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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