Заморозки ожидаются в Новосибирске в выходные

Заморозки в ночные часы ожидаются в Новосибирске в выходные, днем будут моросящие дожди, сообщила журналистам начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Южные районы Сибири беззащитны для воздуха с Северного Ледовитого океана. К концу первой декады гребень тепла с европейской части России начнет смещаться на восток, переваливая Урал, и распространяясь в южные районы Сибири», — сказала Лапчик.

По ее словам, в субботу и воскресенье в Новосибирске будут ночные температуры составлять 4-6 градусов тепла, возможны, заморозки в пригороде до минус 2 градусов. Днем будет 12-14 градусов.

«Из-за тыловой облачности за холодным фронтом осадки будут не большие, скорее моросящие дожди, как осенью», — сказала синоптик. Она отметила, что на следующей неделе погода улучшится.