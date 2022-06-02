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Определены регионы с самыми сексуально бессильными мужчинами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Жители Подмосковья, Москвы и Петербурга чаще всех в России страдают от проблем с потенцией, сообщили аналитики системы «Честный знак».

Специалисты проанализировали данные системы маркировки о продажах лекарственных средств с марта по май 2022 года. В Подмосковье каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции, приводит «Лента.ру» данные исследования.

Следом в «антирейтинге» идут Москва и Санкт-Петербург, где соответствующие медикаменты употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи. На четвертом и пятом местах расположились Краснодарский край (38 человек из тысячи) и Сахалинская область (36 человек из тысячи).

Реже всего проблема эректильной дисфункции встречается в Северо-Кавказском федеральном округе. В Чечне всего двое из тысячи человек принимают медикаменты для повышения потенции, в Ингушетии и Дагестане — пять и семь жителей на тысячу человек.

Также среди регионов, в которых проживают мужчины с самой сильной потенцией, оказались Республика Тыва (11 человек из тысячи) и Карачаево-Черкессия (12 человек из тысячи).

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