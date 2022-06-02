Более 40 человек эвакуировали с подъемника на Алтае

Часть дерева рухнула на канатную часть кресельного подъемника в Алтайском крае из-за непогоды, спасатели эвакуировали 43 человека, сообщила прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел накануне в Белокурихе в районе горнолыжного комплекса в районе горы Церковка из-за сильного дождя и порывистого ветра.

После инцидента подъемник остановили. В этот момент на нем и на верхней площадке горы находились люди.

Работники горнолыжного комплекса «Благодать», оснащенные альпинистским снаряжением и сотрудники пожарно-спасательного отряда приступили к спуску людей. Из Бийска на подмогу прибыли городские спасатели, уточняет МЧС региона.

В 00:30 спасательная операция завершилась. После проведения спасательных работ эвакуировано 43 человека, в том числе, девять детей. Всех спасенных осмотрели медики, помощь им не потребовалась.

Прокуроры края начали проверку эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.