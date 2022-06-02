Байден предложил платить за российскую нефть цену ниже рыночной

США вместе с союзниками рассматривают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, Вашингтон вместе с союзниками в Европе ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — цитирует ТАСС Байдена.

Если такое решение будет принято, то Россия, по его словам, сохранит возможность экспортировать нефть, но по «цене значительно ниже той, которая сейчас установилась на рынке».