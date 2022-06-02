Кремль анонсировал прямую линию Путина

Прямая линия президента Владимира Путина с гражданами пройдет летом после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ПМЭФ в этом году намечен на 15-18 июня. «Она (прямая линия) — в любом случае после. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — приводит РБК слова Пескова.

«Прямая линия» проходит каждый год начиная с 2001-го, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, тот отвечает.

В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию с Владимиром Путиным отменили. В 2021 году «Прямая линия» прошла 30 июня. Программа длилась 3 часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68.