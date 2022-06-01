Центробанк установил новые курсы доллара и евро

Банк России установил официальные курсы валют на 2 июня. Курс доллара снизился на 13,36 копейки и составил 61,4733 рубля.

Курс евро повышен на 92,32 копейки, до 63,6629 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Ослабление рубля на минувшей неделе оказалось непродолжительным. Эксперты отмечают, что российской валюте помогли увеличившиеся очередные платежи зарубежных потребителей газа, а также возросшие цены на нефть.