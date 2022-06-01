НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк установил новые курсы доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 2 июня. Курс доллара снизился на 13,36 копейки и составил 61,4733 рубля.

Курс евро повышен на 92,32 копейки, до 63,6629 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Ослабление рубля на минувшей неделе оказалось непродолжительным. Эксперты отмечают, что российской валюте помогли увеличившиеся очередные платежи зарубежных потребителей газа, а также возросшие цены на нефть.

Еще по теме
Внеплановая индексация: как изменятся социальные выплаты
Российские банки ухудшили программы кешбэка
The Guardian указала на вред антироссийских санкций для мира
Банкам разрешат отрицательные ставки по валютным депозитам
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Wildberries снова изменил условия возврата товаров
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
Минобороны показало испытания «неотвратимого оружия»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...

ponhik78

Российских войск на Украине раза в три меньше чем ВСУ. Но это не мешает им наступать, неся при этом в...

Asd10

Типа а нас то за ще? Бешеных собак усыпляют. Не знал?

corrector

К сведению, поэтому войска РФ и выглядят вяло-малонаступающими, не поставлено такой задачи