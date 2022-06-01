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Энтузиаст показал Half-Life 3 на движке Unreal Engine 5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: tr.robinson / Attribution-ShareAlike License

Энтузиаст создал несколько эпизодов Half-Life 3 на движке Unreal Engine 5 в 4К разрешении. Видео опубликовано на канале ENFANT TERRIBLE.

Ролик демонстрирует хорошо знакомые фанатам локации из первой и второй части легендарной игры, а также ключевых персонажей франшизы — протагониста Гордона Фримена и таинственного Джи-мена.

Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его отличает фотореалистичность происходящего на экране, а также способность импортировать в движок изображение, содержащее миллиарды полигонов, без потери качества.

Франшиза Half-Life рассказывает о физике Гордоне Фримане, который из-за сбоя в научном эксперименте вынужден спасать Землю от вторжения инопланетян из параллельной вселенной. Первая игра серии вышла в 1998 году и быстро стала культовой.

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Игры #Экшены
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