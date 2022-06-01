НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские банки ухудшили программы кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
285 1
Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие российские банки сократят начисление кешбэка по ряду социально значимых товаров и услуг. Данная мера связана со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Центробанка.

Так, Сбербанк разослал соответствующее напоминание своим клиентам, указав, что в связи условия начисления кешбэка изменятся с 1 июня и продлятся до 31 августа 2022 года. Кешбэк за все покупки снижается с 0,5% до 0,3%.

Изменения касаются следующих категорий: «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

Альфа-Банк также сообщил о снижении начислений кешбэка с 1 июня по части категорий до 0,5%. При этом если ранее банк начислял кешбэк при покупках от 10 тысяч рублей в месяц, то с июня он будет возвращаться с первого рубля.

Ранее о сокращение программ кешбэка также сообщали «Тинькофф банк», Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, «Почта банк», Росбанк и другие кредитные организации.

Банк России 21 марта установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. До этого тарифы находились на уровне 1,2—2,2%. Размер интерчейнджа, за счет которого банки выплачивают кешбэк, был установлен на уровне 0,7%.

Еще по теме
Внеплановая индексация: как изменятся социальные выплаты
The Guardian указала на вред антироссийских санкций для мира
Банкам разрешат отрицательные ставки по валютным депозитам
Сбербанк прокомментировал отключение от SWIFT
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Wildberries снова изменил условия возврата товаров
Минобороны показало испытания «неотвратимого оружия»
Карнавал и Верещагин сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 2»
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...

ponhik78

Российских войск на Украине раза в три меньше чем ВСУ. Но это не мешает им наступать, неся при этом в...

corrector

К сведению, поэтому войска РФ и выглядят вяло-малонаступающими, не поставлено такой задачи

Asd10

В рефрижераторе переодетые лежат.