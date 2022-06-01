Российские банки ухудшили программы кешбэка

Крупнейшие российские банки сократят начисление кешбэка по ряду социально значимых товаров и услуг. Данная мера связана со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Центробанка.

Так, Сбербанк разослал соответствующее напоминание своим клиентам, указав, что в связи условия начисления кешбэка изменятся с 1 июня и продлятся до 31 августа 2022 года. Кешбэк за все покупки снижается с 0,5% до 0,3%.

Изменения касаются следующих категорий: «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

Альфа-Банк также сообщил о снижении начислений кешбэка с 1 июня по части категорий до 0,5%. При этом если ранее банк начислял кешбэк при покупках от 10 тысяч рублей в месяц, то с июня он будет возвращаться с первого рубля.

Ранее о сокращение программ кешбэка также сообщали «Тинькофф банк», Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, «Почта банк», Росбанк и другие кредитные организации.

Банк России 21 марта установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. До этого тарифы находились на уровне 1,2—2,2%. Размер интерчейнджа, за счет которого банки выплачивают кешбэк, был установлен на уровне 0,7%.