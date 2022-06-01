Автомобилисты столкнулись со сложностями при покупке ОСАГО онлайн: страховые компании не дают оформить полис, ссылаясь на разнообразные технические причины. Банк России признал, что проблема до сих пор существует.

Sibnet.ru знает о нескольких случаях, когда автовладельцы безуспешно пытались оформить полис на сайтах страховых или через сервисы выбора финансовых и страховых услуг. Например, «Альфа Страхование» и СОГАЗ после заполнения заявки просят прислать фото документов, якобы данные не совпадают с данными РСА. Затем отвечают, что документы не читаемы.

«Тинькофф Страхование» при оформлении полиса на последнем этапе выдает ошибку «что-то пошло не так». В техподдержке сообщают, что с проблемой разбираются — сначала в течение четырех дней, затем сроки продляют еще. Сервис «Сравни.ру» показывает несколько результатов. При попытке оформить полис система сообщает, что ни одна страховая не смогла создать полис.

«Оформление полисов через приложение Тинькофф и подача заявки на сайте Tinkoff.ru работают в штатном режиме. Доля технических проблем на стороне Тинькофф Страхования не превышает 1%. Значительная часть существующих ошибок связана с некорректным указанием пользователей своих данных, и как следствие — ошибкой валидации, установленной со стороны РСА», — сообщил представитель «Тинькофф Страхования» в ответ на запрос Sibnet.ru.

Рост жалоб

По данным Банка России, рост жалоб по вопросам доступности ОСАГО наблюдался с середины 2021 года. Пик пришелся на ноябрь прошлого года, когда ЦБ получил 3,1 тысячи жалоб при среднем числе жалоб в месяц порядка 2,5 тысячи.

Затем число жалоб по данной теме несколько снизилось, однако в первом квартале текущего года количество обращений по вопросам доступности ОСАГО вновь выросло почти в два раза, дальнейший рост был зафиксирован в апреле.

В 2021 году Банк России провел ряд встреч с участниками рынка и РСА, а также порядка 60 контрольных мероприятий, по итогам которых ряд страховых компаний привлечен к административной ответственности. Регулятор заявил, что и дальше будет принимать надзорные меры к страховым организациям

ЦБ напомнил, что страховая организация не имеет права отказывать в заключении договора ОСАГО автовладельцу, который обратился с соответствующим заявлением и представил полный комплект документов, установленный Законом об ОСАГО. Если страховщик отказывает либо уклоняется от заключения договора ОСАГО, владелец транспортного средства может обратиться в Банк России с приложением файлов (документов), содержащих доказательства отказа.