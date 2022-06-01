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Самому молодому Человеку-пауку исполнилось 26 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Актер Том Холланд стал всемирно известным благодаря роли Человека-паука во вселенной Marvel. Он стал самым молодым актером, исполнившим эту роль в 19 лет. Сегодня Холланду исполнилось 26 лет, а за его плечами уже большой список кинохитов.

Человек-паук в исполнении Тома Холланда находился под «опекой» Тони Старка (Роберт Дауни — младший). Актерский союз внес свою лепту в популярность героя во вселенной Marvel.

После супергеройских ролей у Холланда появились и более серьезные проекты. Он снялся в психологическом триллере «Дьявол всегда здесь», криминальной драме «По наклонной». Затем последовала главная роль в адаптации игры «Анчартед», которая принесла создателям внушительные сборы.

Холланд в своих интервью говорил, что «исполнить ещё несколько ролей в крупных франшизах и инди-проектах, и, в конечном счете… перейти к иной стороне камеры и заняться режиссурой».

Среди ближайших анонсированных проектов — фильм «Современный океан», где также могут быть задействованы Энн Хэтэуэй, Киану Ривз, Дэниэл Рэдклифф. Но подробностей о новом проекте пока нет.

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