Художник Слонов показал супергероя ПопКорнМэна

Фото: © соцсети Василия Слонова
Красноярский художник Василий Слонов создал супергероя ПопКорнМэна
и опубликовал его фотографии в соцсетях.
Супергерой весь обклеен попкорном, кроме того, одну из
частей тела у него заменил кукурузный початок.
«Не секрет, что последние 25 лет я занимаюсь изысканием и
прославлением местночтимых героев. Можно сказать, формирую и полирую пантеон
Сибирских Супергероев. Настало время явить миру ПопКорнМэна, героя с очень
яркой биографией и небывалыми суперспособностями», — написал Слонов.
Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.