Художник Слонов показал супергероя ПопКорнМэна

Красноярский художник Василий Слонов создал супергероя ПопКорнМэна и опубликовал его фотографии в соцсетях.

Супергерой весь обклеен попкорном, кроме того, одну из частей тела у него заменил кукурузный початок.

«Не секрет, что последние 25 лет я занимаюсь изысканием и прославлением местночтимых героев. Можно сказать, формирую и полирую пантеон Сибирских Супергероев. Настало время явить миру ПопКорнМэна, героя с очень яркой биографией и небывалыми суперспособностями», — написал Слонов.

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.