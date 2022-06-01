НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Художник Слонов показал супергероя ПопКорнМэна

Источник:
Sibnet.ru
282 1
Фото: © соцсети Василия Слонова

Красноярский художник Василий Слонов создал супергероя ПопКорнМэна и опубликовал его фотографии в соцсетях.

Супергерой весь обклеен попкорном, кроме того, одну из частей тела у него заменил кукурузный початок.

«Не секрет, что последние 25 лет я занимаюсь изысканием и прославлением местночтимых героев. Можно сказать, формирую и полирую пантеон Сибирских Супергероев. Настало время явить миру ПопКорнМэна, героя с очень яркой биографией и небывалыми суперспособностями», — написал Слонов.

Красноярец известен эпатажными работами. Среди самых ярких — самовар с лицом президента РФ Владимира Путина и презервативы, цвет которых похож на березовую бересту.

Еще по теме
«Лебединое озеро» стало украинским балетом в Португалии
«Преступления» НАТО переберутся в Читу
Харатьян и Шпица посмотрят индийское кино на фестивале в Чите
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
смотреть все
Культгид #Искусство #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Wildberries снова изменил условия возврата товаров
Минобороны показало испытания «неотвратимого оружия»
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...