Байден не увидел намерений у России применить ядерное оружие

США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие, любое его применение на Украине Вашингтон посчитал бы неприемлемым, заявил президент США Джо Байден.

«Хотел бы четко дать понять: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы для нас и всего остального мира абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия», — цитирует ТАСС Байдена.

Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, заявил Байден. «Покуда США или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — отметил Байден.

Байден также заверил, что Вашингтон не будет предпринимать попытки смены власти в России. «Хоть я и не согласен с Путиным и считаю его действия произволом, Соединенные Штаты не будут способствовать его снятия с должности в Москве», — сказал президент.