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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден не увидел намерений у России применить ядерное оружие

Источник:
ТАСС
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Фото: Константин Алыш (Konstantin Alysh). / CC BY 4.0

США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие, любое его применение на Украине Вашингтон посчитал бы неприемлемым, заявил президент США Джо Байден.

«Хотел бы четко дать понять: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы для нас и всего остального мира абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия», — цитирует ТАСС Байдена.

Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, заявил Байден. «Покуда США или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — отметил Байден.

Байден также заверил, что Вашингтон не будет предпринимать попытки смены власти в России. «Хоть я и не согласен с Путиным и считаю его действия произволом, Соединенные Штаты не будут способствовать его снятия с должности в Москве», — сказал президент.


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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

Uynachalnica

Одна печаль, у кого денег больше, тот и будет обороняющимся...