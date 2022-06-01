Вступил в силу закон о продлении дачной амнистии

Дачная амнистия продлевается до 1 марта 2031 года, соответствующий закон вступил в силу 1 июня.

Гражданин до 1 марта 2031 года имеет право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом по упрощенной схеме, предоставив лишь технический план и документ на участок.

Также россиянин, использующий для постоянного проживания без права собственности жилой дом, сооруженный до 14 мая 1998 года и расположенный в границах населенного пункта, может рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором этот дом расположен.

Чтобы зарегистрировать недвижимость или участок, граждане могут самостоятельно подать документы в Росреестр любым удобным способом — в бумажном виде или электронном виде, лично либо по почте.

Дачная амнистия была объявлена в России 1 сентября 2006 года и неоднократно продлевалась. За это время россияне оформили в упрощенном порядке права на 14 миллионов объектов недвижимости.