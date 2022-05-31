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Родителей предложили наказывать за мат при детях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Директор Института воспитания член Общественной палаты Наталья Агре предложила законодательно закрепить ответственность родителей за употребление нецензурной лексики при детях.

«Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях и определить ответственность граждан за употребление ненормативной лексики в адрес несовершеннолетних либо в их присутствии», — цитирует Агре ТАСС.

По ее словам, употребление ненормативной лексики в присутствии несовершеннолетних «сводит на нет всю ту работу, которую проводят воспитатели в детских садах, учителя в школах».

«Ведь воспитание — это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка, в законе нет отдельной статьи», — подчеркнула она.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Алтайского края Виктор Томенко поддержали инициативу Агре, отметив значимость предложения для развития современного общества.

Сейчас в российском законодательстве есть штраф за мат в общественных местах (статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство») — от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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