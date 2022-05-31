Родителей предложили наказывать за мат при детях

Директор Института воспитания член Общественной палаты Наталья Агре предложила законодательно закрепить ответственность родителей за употребление нецензурной лексики при детях.

«Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях и определить ответственность граждан за употребление ненормативной лексики в адрес несовершеннолетних либо в их присутствии», — цитирует Агре ТАСС.

По ее словам, употребление ненормативной лексики в присутствии несовершеннолетних «сводит на нет всю ту работу, которую проводят воспитатели в детских садах, учителя в школах».

«Ведь воспитание — это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка, в законе нет отдельной статьи», — подчеркнула она.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Алтайского края Виктор Томенко поддержали инициативу Агре, отметив значимость предложения для развития современного общества.

Сейчас в российском законодательстве есть штраф за мат в общественных местах (статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство») — от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.