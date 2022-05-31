Запад предостерегли от передачи российских активов Украине

Передача замороженных российских активов Украине грозит серьезными последствиями для Запада, предупредила обозреватель Financial Times Джиллиан Тетт.

Евросоюз пытается разработать общий механизм для конфискации российских активов и их передачи Украине. Но законодательство стран ЕС не позволяет это сделать, отметила Тетт.

«Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. Хотя большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить», — пояснила обозреватель.

По ее словам, такие действия могут привести к утрате доверия, а это краеугольный камень, на котором зиждется экономика и политика евроатлантического сообщества.

Призывы политиков к изъятию и передаче российской собственности Украине встревожили представителей западной корпоративной и финансовой элиты. Такое решение выльется в годы судебных тяжб и потерю доверия к Западу, заключила Тетт.