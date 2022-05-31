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Запад предостерегли от передачи российских активов Украине

Источник:
Financial Times
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Фото: Claudio Centonze

Передача замороженных российских активов Украине грозит серьезными последствиями для Запада, предупредила обозреватель Financial Times Джиллиан Тетт.

Евросоюз пытается разработать общий механизм для конфискации российских активов и их передачи Украине. Но законодательство стран ЕС не позволяет это сделать, отметила Тетт.

«Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. Хотя большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить», — пояснила обозреватель.

По ее словам, такие действия могут привести к утрате доверия, а это краеугольный камень, на котором зиждется экономика и политика евроатлантического сообщества.

Призывы политиков к изъятию и передаче российской собственности Украине встревожили представителей западной корпоративной и финансовой элиты. Такое решение выльется в годы судебных тяжб и потерю доверия к Западу, заключила Тетт.

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