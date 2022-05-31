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Судно с вытекающим в воду топливом нашли в Телецком озере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://t.me/solundar04/1225

Подтопленный катер с вытекающим в воду топливом обнаружили на мелководье Телецкого озера в Республике Алтай недалеко от села Артыбаш, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как отмечает ведомство, судно нашли утром во вторник, 31 мая. Сейчас устанавливается местонахождение судовладельца. Также специалисты определяют угрозу загрязнения окружающей среды.

По данному факту Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку. Прокуроры установят обстоятельства случившегося.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также его половина входит в состав Алтайского биосферного заповедника, также являющегося объектом ЮНЕСКО. Это очень узкое озеро протяженностью почти в 80 км. Ученые отмечали, что запасов пресной воды в нем могло бы хватить для всех россиян на три года.

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