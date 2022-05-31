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МИД подготовился к эвакуации дипломатов из недружественных стран

Источник:
РИА Новости
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Фото: Rakoon / CC0

Москва пока не собирается эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры для этого, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Власти ряда стран, в которых отмечена «повышенная активность русофобских элементов», в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, сказал Иванов в интервью РИА Новости.

«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — заявил Иванов.

Отношения России и Запада существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.

Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.

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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

Alhazred

Дал все-таки по тапкам. Сколько отбашлял интересно?