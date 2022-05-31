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Подсчитано количество старых «Москвичей» в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gennady Grachev from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Около 200 тысяч автомобилей «Москвич» зарегистрированы в России — это всего 0,4% от общего парка легковых машин, большое количество авто этой марки находятся в Сибири, подсчитало агентство «Автостат».

На 1 января 2022 года в России было зарегистрировано 199,3 тысячи «Москвичей». Более половины от этого количества (52%) сосредоточено в двух федеральных округах — Центральном и Сибирском.

Лидером по количеству стоящих на учете «Москвичей» оказалась Москва, где их насчитывается 15,6 тысячи единиц. В топ-10 регионов также вошли: Алтайский край (12,9 тысячи), Иркутская область (9,1 тысячи), Омская область (8,7 тысячи), Московская область (8,3 тысячи), Приморский край (8,2 тысячи), Ростовская область (7,2 тысячи), Краснодарский край (7,2 тысячи), Красноярский край (5,9 тысячи) и Забайкалье (5,7 тысячи).

Около половины «Москвичей» (47%) было произведено еще в советский период, то есть уже более 30 лет назад. Самые «свежие» экземпляры имеют 2001 год выпуска — на их долю приходится 0,6%.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя переход завода Renault на баланс города, заявил, что на предприятии будут выпускать современные «Москвичи». Возможно, партнером станет один из китайских автопроизводителей.

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