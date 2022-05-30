Путин и Эрдоган обсудили Украину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине.

В частности, Эрдоган предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле. Он также заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной.

Официальная Анкара также может взять на себя роль независимого наблюдателя, если обе стороны достигнут принципиального соглашения, говорится в сообщении канцелярии турецкого президента.

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости установления мира между Россией и Украиной как можно скорее», — подчеркивается в сообщении.