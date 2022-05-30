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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин и Эрдоган обсудили Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине.

В частности, Эрдоган предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле. Он также заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной.

Официальная Анкара также может взять на себя роль независимого наблюдателя, если обе стороны достигнут принципиального соглашения, говорится в сообщении канцелярии турецкого президента.

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости установления мира между Россией и Украиной как можно скорее», — подчеркивается в сообщении.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.