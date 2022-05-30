Порошенко покинул Украину с третьей попытки

Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны с третьей попытки, сообщила в соцсетях депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.
Порошенко ранее пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт Рава-Русская, однако его не выпустили за границу без объяснения причин. По официальной версии, он собирался покинуть страну для участия в международных мероприятиях.
Сегодня экс-глава Украины обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.
Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу.
Nik3316ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные
-Керя-Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...
shatlnk"традиции и правила, надо менять ! " сказал колобок, при этом перестал катиться по тропинке, и побежал...
karutoПоляки получили отлуп, теперь все НАТО пугается. *ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?*