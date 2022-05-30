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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Порошенко покинул Украину с третьей попытки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны с третьей попытки, сообщила в соцсетях депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Порошенко ранее пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт Рава-Русская, однако его не выпустили за границу без объяснения причин. По официальной версии, он собирался покинуть страну для участия в международных мероприятиях.

Сегодня экс-глава Украины обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.

Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

shatlnk

"традиции и правила, надо менять ! " сказал колобок, при этом перестал катиться по тропинке, и побежал...

karuto

Поляки получили отлуп, теперь все НАТО пугается. *ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?*