Порошенко покинул Украину с третьей попытки

Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны с третьей попытки, сообщила в соцсетях депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Порошенко ранее пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт Рава-Русская, однако его не выпустили за границу без объяснения причин. По официальной версии, он собирался покинуть страну для участия в международных мероприятиях.

Сегодня экс-глава Украины обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.

Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу.