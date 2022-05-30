Байден показал возмущенным американцам неуместный жест

Президент США Джо Байден во время поездки в начальную школу города Ювальде, где были застрелены 19 детей и двое взрослых, попал в неловкую ситуацию.

Американский президент с супругой шел в окружении охраны мимо возмущенных местных жителей, скандирующих «Сделай что-нибудь». В ответ, перед тем как сесть в лимузин, Байден показал толпе сначала указательный, а потом большой палец.

Зрители телеканала CBS News, который показал это видео, в комментариях раскритиковали американского лидера. «Взгляните на охрану, которой окружен Байден. Ему не нужно беспокоиться за свою безопасность. Именно такими должны быть все наши школы», — отметил Hoodie Gang.

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал Jose R Ramirez Jr.

Во вторник, 25 мая 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе Ювальда. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские.