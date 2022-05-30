Силуанов назвал доллары «токсичными фантиками»

Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости иметь дело с американской и европейской валютой, назвав их «токсичными фантиками».

«Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики», — приводит «Российская газета» слова министр, сказанные им во время выступления Финансовом университете при правительстве России.

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Президент Владимир Путин в марте объявил о том, что теперь поставки российского трубопроводного газа недружественным европейским странам будут происходить только при оплате рублями.

Такое решение президента было принято после того, как Запад ввел против России беспрецедентный пакет ограничительных мер, которые, в частности, заморозили половину международных валютных резервов России, а также запретили ввоз наличных евро и долларов в страну.