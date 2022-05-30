Норвегия переименовала Белоруссию

Белоруссия в норвежских официальных документах станет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд.

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке», — приводит РИА Новости .

Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus (транслитерация названия «Беларусь») вместо Hviterussland (норв. hvite — «белый» и Russland — «Россия»).

Первой Белоруссию «переименовала» Швеция в 2019 году, а в марте 2021-го — Дания.