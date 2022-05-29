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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкий чиновник раскрыл отказ НАТО от поставки танков Киеву

Источник:
РИА Новости
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Фото: Berretty / CC BY-SA 3.0 de

Германия отказалась от поставок Украине танков и БМП западных образцов, поскольку придерживается в этом отношении единой позиции союзников по НАТО, заявила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер.

«У немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей», — приводит РИА Новости ответ Меллер на вопрос о том, почему Берлин затягивает передачу вооружений Киеву.

Это заявление вызвало скандал в Германии, открыв факт, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторые виды вооружений. При этом министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь опровергли данную информацию.

Так, глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин написала в Twitter, что «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер.

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Оборона #Оружие #Военная политика #Конфликты
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