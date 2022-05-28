Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотеке

Сбербанк с 28 мая, снижает процентные ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта. С 30 мая банк также понизит ставки по ипотеке для всех категорий клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная ставка по потребительскому кредиту составит 15,9% годовых. Эти условия доступны для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке, отмечается в сообщении.

Ставки по ипотеке снизят до 3,3 процентных пункта в зависимости от программы кредитования. Ставка по базовым ипотечным программам на покупку готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых.

Центробанк России 26 мая снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта, с 14% до 11%. Причинами для пересмотра размера ставки регулятор назвал укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий населения.