Ученые назвали равновесный курс рубля

Курс рубля до введения жестких западных санкций в период 2018–2021 годов был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила, тогда как текущее укрепление национальной валюты негативно влияет на доходы бюджетной системы, говорится в докладе Институте хозяйственного прогнозирования РАН.

Чтобы выровнять дисбаланс, «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств». По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар.

Параметры равновесия курса должны определяться несколькими факторами — дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса, указывают ученые.

Сейчас в торговом балансе наблюдается значительный перевес в сторону положительного сальдо из-за сжатия импорта и действующих ограничениях на использование валют. В итоге избыток предложения валюты приводит к укреплению рубля.

«В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — указывают авторы доклада.

Рубль укреплялся практически весь май. Решение Центробанка в минувший четверг внепланово понизить ключевую ставку с 14 до 11% привело к резкому ослаблению национальной валюты. Так, доллар теперь стоит 66,40 рубля, а евро — 69,43 рубля.