Кипелов на контрасте Шевчука рассудил понятие «Родина»

Основатель рок-группы «Ария» Валерий Кипелов во время концерта сказал, что такое Родина, по его мнению. Слова музыканта стали ответом на критику России Юрия Шевчука.

«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. <…> Победа будет за нами!» — сказал Кипелов со сцены. Слова Кипелова зрители встретили бурными овациями.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на своем концерте в Уфе сказал, что для него Родина — «бабушка, продающая картошку на вокзале». Также он позволил себе оскорбительные слова о России.

В отношении Шевчука был составлен протокол «в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Кроме этого, будущие концерты Шевчука оказались под угрозой срыва.