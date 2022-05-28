НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кипелов на контрасте Шевчука рассудил понятие «Родина»

Источник:
Sibnet.ru
868 3
Фото: Katja Katochek / CC BY-SA 4.0

Основатель рок-группы «Ария» Валерий Кипелов во время концерта сказал, что такое Родина, по его мнению. Слова музыканта стали ответом на критику России Юрия Шевчука.

«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. <…> Победа будет за нами!» — сказал Кипелов со сцены. Слова Кипелова зрители встретили бурными овациями.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на своем концерте в Уфе сказал, что для него Родина — «бабушка, продающая картошку на вокзале». Также он позволил себе оскорбительные слова о России.

В отношении Шевчука был составлен протокол «в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Кроме этого, будущие концерты Шевчука оказались под угрозой срыва.

Еще по теме
Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит
Улан‑Удэ потратит 1 млн рублей на концерт Хабиба в день города
Наргиз задержали в Домодедово и отправили в Узбекистан
Украинские и российские артисты попали в «позорный список»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин разрешил рублевые расчеты с иностранными правообладателями
Доллар и евро резко подорожали
Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus
Российским олигархам предложат «откупиться» от санкций
Топ комментариев

aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...

Drronum

Но этот же силуанов, месяца два назад говорил, что никакого дефолта не будет и не может быть. А теперь...

Иркут 69

За культуру спрятался, шельма... 😕

Asd10

Из "советского задела" делать вторую, как - то не по понятиям.)