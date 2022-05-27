Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков.

Воздушное пространство закрыли для самолетов с «двойной регистрацией». Они не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации, пишет РБК.

В мае китайские авиационные власти попросили все авиакомпании актуализировать электронные досье. Запрос таких документов — стандартная процедура. Перевозчики из России обновили информацию.

Однако Пекин запросил подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли, после чего последовал отказ.

Западные страны в конце февраля ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним.

Помимо этого, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Российские власти разрешили перерегистрировать в России иностранные суда, находящиеся в лизинге.