Аналитик объяснил разворот курса доллара

Укрепление рубля на этой неделе остановилось, при этом объемы торгов долларом в среду достигли максимумов с начала спецоперации России на Украине (3,5 миллиарда долларов), сказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Сигнал к развороту курса доллара был связан с выходом крупных игроков на биржу перед прошедшим в четверг внеплановым заседанием Банка России, на котором была снижена ключевая ставка до 11%, цитирует «Прайм» эксперта.

По его словам, потенциал увеличения ставок исчерпан, а темпы роста инфляции год к году продолжат замедляться. Доллар через две недели будет стоить более 65 рублей, считает он.

Жильников отметил, что снижение курса доллара вновь к 55 рублям видится маловероятным ввиду возможных рисков для бюджета.

В долгосрочной перспективе давление на рубль будет оказывать восстанавливающийся импорт в страну, а средний курс доллара по итогам года может составить 79,7 рублей, заключил аналитик.